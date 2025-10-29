Compressions budgétaires réclamées

La Sûreté du Québec compte répondre à la demande de compressions budgétaires du gouvernement du Québec en fermant une douzaine de postes de police en région.

Afin de réduire son budget de près de 120 millions de dollars, la direction des crimes économiques serait également abolie.

Le plan du corps policier, qui a d'ailleurs été refusé par le ministre de la Sécurité publique Ian Lafrenière, inquiète en région.

Écoutez Pierre Dufour, député indépendant d'Abitibi-Est qui a été expulsé du caucus de la CAQ, partager ses impressions à l'émission Lagacé le matin, mercredi.

Selon lui, il pourrait plutôt s'agir d'une tactique de la SQ.