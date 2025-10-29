 Aller au contenu
Société
Compressions budgétaires réclamées

Fermeture de postes de la SQ: vrai plan ou stratégie pour faire reculer Québec?

par 98.5

0:00
6:36

Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 octobre 2025 08:32

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Fermeture de postes de la SQ: vrai plan ou stratégie pour faire reculer Québec?
Une douzaine de postes de police de la SQ en région pourrait fermer / La Presse Canadienne

La Sûreté du Québec compte répondre à la demande de compressions budgétaires du gouvernement du Québec en fermant une douzaine de postes de police en région.

Afin de réduire son budget de près de 120 millions de dollars, la direction des crimes économiques serait également abolie.

Le plan du corps policier, qui a d'ailleurs été refusé par le ministre de la Sécurité publique Ian Lafrenière, inquiète en région.

Écoutez Pierre Dufour, député indépendant d'Abitibi-Est qui a été expulsé du caucus de la CAQ, partager ses impressions à l'émission Lagacé le matin, mercredi.

Selon lui, il pourrait plutôt s'agir d'une tactique de la SQ. 

 «Ça ne tient pas la route. Un poste comme Senneterre, ça ne s'occupe pas simplement du milieu de Senneterre. [...] C'est très large, les fonctions que ce poste-là occupe et je pense que, quand on regarde tout ça, c'est peut-être sous forme de moyens de pression présentement qu'on essaie de faire réagir le gouvernement en place parce qu'il n'y a aucune logique de fermer un poste comme celui de Senneterre.»

Pierre Dufour

