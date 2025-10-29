Des vêtements d'hiver pour les jeunes

L'Opération Sous Zéro, une initiative lancée il y a plus de 20 ans par le Centre communautaire Hochelaga, permet de fournir des habits de neige neufs à des milliers d'enfants défavorisés à Montréal et au Québec.

Écoutez Paul Arcand, qui participe à l’Opération Sous Zéro depuis 2005, suivi d'Amélie Mongrain, éducatrice spécialisée à l'école Des Roserais à Anjou, à Lagacé le matin.

Paul Arcand souligne que la collecte se fait de façon «très respectueuse des gens» parce qu'il ne s'agit pas seulement de donner des vêtements, mais des vêtements neufs. La distribution se fait également de manière discrète, s'assurant que les enfants n'aient pas tous le même manteau. L'animateur insiste sur le fait que l'opération est une aide vitale.

Amélie Mongrain témoigne de son côté de l'importance que représente ce don dans une école défavorisée qui accueille notamment des nouveaux arrivants. L'achat d'un habit de neige peut représenter une lourde charge pour ces familles.