Reprise des bombardements

Les bombardements meurtriers ont repris dans la bande de Gaza, à la demande du premier ministre israélien.

Benyamin Netanyahou accuse le Hamas d'avoir violé le cessez-le-feu.

Selon la Défense civile et les hôpitaux de Gaza, les bombardements israéliens ont fait plus de 100 morts, dont de nombreux enfants, dans la nuit de mardi à mercredi.

Est-ce qu'une résolution du conflit est véritablement envisageable? Qu'est-ce que Washington pense de la réplique d'Israël?

Écoutez Jean-François Lépine, correspondant en Israël de 1988 à 1990 qui a également dirigé pendant plusieurs années l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à la Chaire Raoul-Dandurand, discuter de la situation au micro de Patrick Lagacé.