Politique internationale
Reprise des bombardements

Force internationale à Gaza: «Aucun pays ne veut s'engager»

le 29 octobre 2025 08:14

Les bombardements meurtriers ont repris dans la bande de Gaza, à la demande du premier ministre israélien.

Benyamin Netanyahou accuse le Hamas d'avoir violé le cessez-le-feu.

Selon la Défense civile et les hôpitaux de Gaza, les bombardements israéliens ont fait plus de 100 morts, dont de nombreux enfants, dans la nuit de mardi à mercredi.

Est-ce qu'une résolution du conflit est véritablement envisageable? Qu'est-ce que Washington pense de la réplique d'Israël?

Écoutez Jean-François Lépine, correspondant en Israël de 1988 à 1990 qui a également dirigé pendant plusieurs années l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à la Chaire Raoul-Dandurand, discuter de la situation au micro de Patrick Lagacé. 

«Il y a des enjeux extrêmement complexes pour créer la fameuse force internationale. Il y a de nouvelles informations concernant cette force qui, éventuellement, se déploierait à Gaza et serait composée de soldats principalement des pays arabes et qui aurait pour but de désarmer le Hamas et les autres factions, de procéder au retrait des troupes israéliennes et de préparer le terrain pour la reconstruction. Il n'y a aucun pays, on le sait maintenant, qui veut s'engager sans qu'il y ait une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui précise le mandat exact de l'affaire.»

Jean-François Lépine

Autres sujets abordés

  • L'Asie retient l'attention dans l'actualité internationale avec deux réunions importantes;
  • Réélection controversée du président du Cameroun;
  • La crise humanitaire au Darfour. 

