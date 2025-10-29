Aux prises avec des problèmes de santé mentale

Guy Durocher, accusé du meurtre non prémédité de son voisin en janvier 2025 à Longueuil, devrait être déclaré non criminellement responsable le mois prochain.
Malgré une dizaine d'interventions policières et trois hospitalisations, l'homme avec des problèmes de santé mentale a tué Patrick Synnott, un préposé aux bénéficiaires de 56 ans.
Le 7 janvier 2025, la police a été appelée à intervenir après que Guy Durocher ait percé les pneus de la voiture de son voisin. Lors de cette intervention, il n'est ni arrêté ni amené à l'hôpital malgré le fait qu'il tient des propos décousus.
Le lendemain, inquiet, Patrick Synnott est allé voir les policiers pour comprendre le manque d'intervention et a demandé: «Attendez-vous qu'il commette un meurtre?» Six heures plus tard, il se faisait poignarder à mort par son voisin.
«Tous les drapeaux rouges ont été levés», souligne la chroniqueuse Bénédicte Lebel.
Écoutez la journaliste faire le point sur cette histoire et Lynne St-Louis, amie et ex-conjointe de Patrick Synnott, au micro de Patrick Lagacé.
Elle mentionne s'être sentie trahie par le système.
«[Guy Durocher] n'aurait pas dû avoir son congé de l'hôpital, il n'était pas stable, il avait encore des délires. [...] Il faut qu'il reste là, qu'ils le prennent en charge, qu'ils le traitent. Pas qu'il sorte de Pinel dans un an parce qu'il n'est soi-disant pas dangereux.»