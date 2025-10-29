Aux prises avec des problèmes de santé mentale

Guy Durocher, accusé du meurtre non prémédité de son voisin en janvier 2025 à Longueuil, devrait être déclaré non criminellement responsable le mois prochain.

Malgré une dizaine d'interventions policières et trois hospitalisations, l'homme avec des problèmes de santé mentale a tué Patrick Synnott, un préposé aux bénéficiaires de 56 ans.

Le 7 janvier 2025, la police a été appelée à intervenir après que Guy Durocher ait percé les pneus de la voiture de son voisin. Lors de cette intervention, il n'est ni arrêté ni amené à l'hôpital malgré le fait qu'il tient des propos décousus.

Le lendemain, inquiet, Patrick Synnott est allé voir les policiers pour comprendre le manque d'intervention et a demandé: «Attendez-vous qu'il commette un meurtre?» Six heures plus tard, il se faisait poignarder à mort par son voisin.

«Tous les drapeaux rouges ont été levés», souligne la chroniqueuse Bénédicte Lebel.

Écoutez la journaliste faire le point sur cette histoire et Lynne St-Louis, amie et ex-conjointe de Patrick Synnott, au micro de Patrick Lagacé.

Elle mentionne s'être sentie trahie par le système.