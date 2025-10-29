 Aller au contenu
Justice et faits divers
Aux prises avec des problèmes de santé mentale

Son ami tué par Guy Durocher: «Il n'aurait jamais dû sortir de l'hôpital»

par 98.5

0:00
13:52

Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 octobre 2025 07:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Son ami tué par Guy Durocher: «Il n'aurait jamais dû sortir de l'hôpital»
Patrick Synnott / Photo Facebook de Patrick Synnott

Guy Durocher, accusé du meurtre non prémédité de son voisin en janvier 2025 à Longueuil, devrait être déclaré non criminellement responsable le mois prochain.

Malgré une dizaine d'interventions policières et trois hospitalisations, l'homme avec des problèmes de santé mentale a tué Patrick Synnott, un préposé aux bénéficiaires de 56 ans.

Le 7 janvier 2025, la police a été appelée à intervenir après que Guy Durocher ait percé les pneus de la voiture de son voisin. Lors de cette intervention, il n'est ni arrêté ni amené à l'hôpital malgré le fait qu'il tient des propos décousus.

Le lendemain, inquiet, Patrick Synnott est allé voir les policiers pour comprendre le manque d'intervention et a demandé: «Attendez-vous qu'il commette un meurtre?» Six heures plus tard, il se faisait poignarder à mort par son voisin.

«Tous les drapeaux rouges ont été levés», souligne la chroniqueuse Bénédicte Lebel.

Écoutez la journaliste faire le point sur cette histoire et Lynne St-Louis, amie et ex-conjointe de Patrick Synnott, au micro de Patrick Lagacé. 

Elle mentionne s'être sentie trahie par le système. 

«[Guy Durocher] n'aurait pas dû avoir son congé de l'hôpital, il n'était pas stable, il avait encore des délires. [...] Il faut qu'il reste là, qu'ils le prennent en charge, qu'ils le traitent. Pas qu'il sorte de Pinel dans un an parce qu'il n'est soi-disant pas dangereux.»

Lynne St-Louis

Vous aimerez aussi

Abandon d'un bébé: un «écosystème malade» face aux femmes en détresse
La commission
Abandon d'un bébé: un «écosystème malade» face aux femmes en détresse
0:00
7:17
Quelles accusations peuvent être déposées?
La commission
Quelles accusations peuvent être déposées?
0:00
3:41

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Force internationale à Gaza: «Aucun pays ne veut s'engager»
Rattrapage
Reprise des bombardements
Force internationale à Gaza: «Aucun pays ne veut s'engager»
Ouragan Melissa: que faire si votre voyage est compromis?
Rattrapage
Si vous prévoyez aller en Jamaïque ou à Cuba
Ouragan Melissa: que faire si votre voyage est compromis?
Amazon: «Ça doit nous faire réfléchir à ce qui nous attend» -Marie-Eve Fournier
Rattrapage
14 000 postes remplacés par l'IA
Amazon: «Ça doit nous faire réfléchir à ce qui nous attend» -Marie-Eve Fournier
Cole Caufield joue (encore) les héros en prolongation
Rattrapage
Gain de 4-3 face au Kraken
Cole Caufield joue (encore) les héros en prolongation
Exode des médecins: «Ils ne peuvent pas quitter du jour au lendemain»
Rattrapage
En colère contre le gouvernement Legault
Exode des médecins: «Ils ne peuvent pas quitter du jour au lendemain»
Une ministre générée par l'intelligence artificielle en Albanie
Rattrapage
Première mondiale
Une ministre générée par l'intelligence artificielle en Albanie
Spécial «film d'horreur» | L'énigme du mercredi 29 octobre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «film d'horreur» | L'énigme du mercredi 29 octobre
Opération Sous Zéro: «Ça fait plaisir aux familles et ça les soulage»
Rattrapage
Appel à la générosité
Opération Sous Zéro: «Ça fait plaisir aux familles et ça les soulage»
Spectacle de Mariana Mazza: «On entre dans sa tête, dans son coeur»
Rattrapage
Foie gras
Spectacle de Mariana Mazza: «On entre dans sa tête, dans son coeur»
Loi spéciale: de plus en plus de médecins font leur valise
Rattrapage
Vers l'Ontario ou le Nouveau-Brunswick
Loi spéciale: de plus en plus de médecins font leur valise
Bébé retrouvé mort à Longueuil: retour sur le fil des évènements
Rattrapage
Que s'est-il passé?
Bébé retrouvé mort à Longueuil: retour sur le fil des évènements
Les Blue Jays rebondissent face aux Dodgers
Rattrapage
La Série mondiale est égale 2-2
Les Blue Jays rebondissent face aux Dodgers
Centre communautaire Hochelaga: «La demande est grandissante tous les ans»
Rattrapage
Opération Sous Zéro
Centre communautaire Hochelaga: «La demande est grandissante tous les ans»
Quel gardien mérite de défendre la cage du CH? «C'est deux travaillants»
Rattrapage
CH-Seattle
Quel gardien mérite de défendre la cage du CH? «C'est deux travaillants»