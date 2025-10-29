14 000 postes remplacés par l'IA

Le géant américain du commerce en ligne Amazon a annoncé la suppression de 14 000 postes.
L'entreprise de Seattle n'a pas précisé dans quelle partie du monde aura lieu cette réduction d'effectifs, mais a indiqué qu'elle était liée en grande partie à l'intelligence artificielle.
Ces compressions de personnel viseraient les ressources humaines, la publicité, les cadres, dans un groupe qui compte 350 000 postes de bureaux, sur un total de plus de 1,5 million de salariés.
La main-d'oeuvre des entrepôts ne serait pas touchée.
Écoutez la chronique économie de Marie-Eve Fournier qui analyse les impacts de cette nouvelle majeure, mercredi, à Lagacé le matin.
«Je trouve que ça nous fait vraiment réfléchir, ça doit nous faire réfléchir à ce qui nous attend dans un paquet d'autres entreprises, mais aussi dans notre économie, dans l'avenir. Si Amazon peut faire ça, se priver de 14 000 personnes d'un coup à cause de l'IA, qu'est-ce que ça va faire dans le reste de l'économie?»
