14 000 postes remplacés par l'IA

Le géant américain du commerce en ligne Amazon a annoncé la suppression de 14 000 postes.

L'entreprise de Seattle n'a pas précisé dans quelle partie du monde aura lieu cette réduction d'effectifs, mais a indiqué qu'elle était liée en grande partie à l'intelligence artificielle.

Ces compressions de personnel viseraient les ressources humaines, la publicité, les cadres, dans un groupe qui compte 350 000 postes de bureaux, sur un total de plus de 1,5 million de salariés.

La main-d'oeuvre des entrepôts ne serait pas touchée.

