Gain de 4-3 face au Kraken

Qui d'autres que Cole Caufield? Le joueur vedette des Canadiens de Montréal a battu un record de franchise mardi soir. Il est désormais le joueur avec le plus de buts en prolongation dans l'histoire du CH, à seulement 24 ans!

C'est grâce à une magnifique feinte qu'il a réussi à déjouer le gardien de but du Kraken de Seattle dès la première minute de la période de prolongation permettant au tricolore de repartir avec une victoire de 4-3.

Montréal termine donc son voyage avec trois victoires et six points sur une possibilité de huit.

Écoutez Jean-Michel Bourque qui revient sur le match de mardi soir entre les Canadiens et le Kraken au micro de Patrick Lagacé.

