 Aller au contenu
Sports
Gain de 4-3 face au Kraken

Cole Caufield joue (encore) les héros en prolongation

par 98.5

0:00
4:44

Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 octobre 2025 07:19

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Cole Caufield joue (encore) les héros en prolongation
Cole Caufield avec Mike Matheson après avoir donné la victoire à son équipe / La Presse Canadienne

Qui d'autres que Cole Caufield? Le joueur vedette des Canadiens de Montréal a battu un record de franchise mardi soir. Il est désormais le joueur avec le plus de buts en prolongation dans l'histoire du CH, à seulement 24 ans!

C'est grâce à une magnifique feinte qu'il a réussi à déjouer le gardien de but du Kraken de Seattle dès la première minute de la période de prolongation permettant au tricolore de repartir avec une victoire de 4-3.

Montréal termine donc son voyage avec trois victoires et six points sur une possibilité de huit.

Écoutez Jean-Michel Bourque qui revient sur le match de mardi soir entre les Canadiens et le Kraken au micro de Patrick Lagacé. 

Autre sujet abordé

  • Les Blue Jays de Toronto égalisent la Série mondiale. 

Vous aimerez aussi

Après un fort match, Shohei Ohtani sera au monticule mardi soir
Lagacé le matin
Après un fort match, Shohei Ohtani sera au monticule mardi soir
0:00
5:58
Les Blue Jays rebondissent face aux Dodgers
Lagacé le matin
Les Blue Jays rebondissent face aux Dodgers
0:00
3:56

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Force internationale à Gaza: «Aucun pays ne veut s'engager»
Rattrapage
Reprise des bombardements
Force internationale à Gaza: «Aucun pays ne veut s'engager»
Ouragan Melissa: que faire si votre voyage est compromis?
Rattrapage
Si vous prévoyez aller en Jamaïque ou à Cuba
Ouragan Melissa: que faire si votre voyage est compromis?
Son ami tué par Guy Durocher: «Il n'aurait jamais dû sortir de l'hôpital»
Rattrapage
Aux prises avec des problèmes de santé mentale
Son ami tué par Guy Durocher: «Il n'aurait jamais dû sortir de l'hôpital»
Amazon: «Ça doit nous faire réfléchir à ce qui nous attend» -Marie-Eve Fournier
Rattrapage
14 000 postes remplacés par l'IA
Amazon: «Ça doit nous faire réfléchir à ce qui nous attend» -Marie-Eve Fournier
Exode des médecins: «Ils ne peuvent pas quitter du jour au lendemain»
Rattrapage
En colère contre le gouvernement Legault
Exode des médecins: «Ils ne peuvent pas quitter du jour au lendemain»
Une ministre générée par l'intelligence artificielle en Albanie
Rattrapage
Première mondiale
Une ministre générée par l'intelligence artificielle en Albanie
Spécial «film d'horreur» | L'énigme du mercredi 29 octobre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «film d'horreur» | L'énigme du mercredi 29 octobre
Opération Sous Zéro: «Ça fait plaisir aux familles et ça les soulage»
Rattrapage
Appel à la générosité
Opération Sous Zéro: «Ça fait plaisir aux familles et ça les soulage»
Spectacle de Mariana Mazza: «On entre dans sa tête, dans son coeur»
Rattrapage
Foie gras
Spectacle de Mariana Mazza: «On entre dans sa tête, dans son coeur»
Loi spéciale: de plus en plus de médecins font leur valise
Rattrapage
Vers l'Ontario ou le Nouveau-Brunswick
Loi spéciale: de plus en plus de médecins font leur valise
Bébé retrouvé mort à Longueuil: retour sur le fil des évènements
Rattrapage
Que s'est-il passé?
Bébé retrouvé mort à Longueuil: retour sur le fil des évènements
Les Blue Jays rebondissent face aux Dodgers
Rattrapage
La Série mondiale est égale 2-2
Les Blue Jays rebondissent face aux Dodgers
Centre communautaire Hochelaga: «La demande est grandissante tous les ans»
Rattrapage
Opération Sous Zéro
Centre communautaire Hochelaga: «La demande est grandissante tous les ans»
Quel gardien mérite de défendre la cage du CH? «C'est deux travaillants»
Rattrapage
CH-Seattle
Quel gardien mérite de défendre la cage du CH? «C'est deux travaillants»