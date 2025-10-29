Il y a un peu plus d'un mois, le premier ministre de l'Albanie a annoncé que la ministre qui s'occupera des marchés publics sera... générée par l'intelligence artificielle.

Il s'agissait d'une première mondiale qui a fait fortement réagir.

Mais ce n'est pas tout! La ministre, nommée Diella, vient d'annoncer être enceinte de 83 enfants virtuels. Ceux-ci sont en fait des agents intelligents qui viendront assister les députés.

Écoutez Frédéric Labelle parler de cette histoire plutôt particulière au micro de Patrick Lagacé, mercredi.