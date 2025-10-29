Que s'est-il passé?

 Aller au contenu
Justice et faits divers
Bébé retrouvé mort à Longueuil: retour sur le fil des évènements

par 98.5

le 29 octobre 2025 06:03

Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Il est désormais possible de refaire en partie le fil des évènements précédant la découverte d'un bébé dans un abribus de Longueuil, lundi. 

La femme de 33 ans qui a été arrêtée s'était rendue dans un organisme d'aide pour les personnes en situation d'itinérance aux petites heures du matin. Les locaux de la halte-chaleur du coin sont situés à proximité de l'endroit où le nourrisson a été retrouvé.

Le bébé, dont le décès a été constaté à l'hôpital, aurait donc passé plusieurs heures à l'extérieur. 

La femme de 33 ans a été libérée sous certaines conditions. On ignore pour l'instant si des chefs d'accusation seront portés contre elle. 

Autre sujet abordé

  • Malgré une dizaine d'interventions policières et trois hospitalisations, un homme avec des problèmes de santé mentale a tué son voisin. 

