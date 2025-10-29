Que s'est-il passé?

Il est désormais possible de refaire en partie le fil des évènements précédant la découverte d'un bébé dans un abribus de Longueuil, lundi.

La femme de 33 ans qui a été arrêtée s'était rendue dans un organisme d'aide pour les personnes en situation d'itinérance aux petites heures du matin. Les locaux de la halte-chaleur du coin sont situés à proximité de l'endroit où le nourrisson a été retrouvé.

Le bébé, dont le décès a été constaté à l'hôpital, aurait donc passé plusieurs heures à l'extérieur.

Écoutez Bénédicte Lebel qui partage les dernières informations concernant ce drame au micro de Patrick Lagacé.

La femme de 33 ans a été libérée sous certaines conditions. On ignore pour l'instant si des chefs d'accusation seront portés contre elle.

