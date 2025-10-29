 Aller au contenu
Sports
La Série mondiale est égale 2-2

Les Blue Jays rebondissent face aux Dodgers

par 98.5

0:00
3:56

Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 octobre 2025 05:56

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Les Blue Jays rebondissent face aux Dodgers
Les Blue Jays ont égalisé la Série mondiale 2-2 mardi soir / La Presse Canadienne

Les Blue Jays de Toronto n'ont certainement pas dit leur dernier mot. Leur gain de 6-2 mardi soir face aux Dodgers de Los Angeles leur a permis d'égaliser la Série mondiale avec deux victoires de chaque côté.

Parmi ceux qui se sont démarqués lors de cette rencontre: Vladimir Guerrero Jr.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque qui revient sur cette victoire des Blue Jays au micro de Patrick Lagacé, mercredi. 

Autres sujets abordés

  • Cole Caufield marque (encore) en prolongation et procure une autre victoire au CH;
  • Un premier but en carrière pour un Québécois dans la LNH.

Vous aimerez aussi

F1: «On va avoir droit à toute une fin de championnat» -Alex Tagliani
Les amateurs de sports
F1: «On va avoir droit à toute une fin de championnat» -Alex Tagliani
0:00
6:48
Est-ce que les Blue Jays peuvent se relever de leur défaite en 18 manches?
Le Québec maintenant
Est-ce que les Blue Jays peuvent se relever de leur défaite en 18 manches?
0:00
5:35

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Force internationale à Gaza: «Aucun pays ne veut s'engager»
Rattrapage
Reprise des bombardements
Force internationale à Gaza: «Aucun pays ne veut s'engager»
Ouragan Melissa: que faire si votre voyage est compromis?
Rattrapage
Si vous prévoyez aller en Jamaïque ou à Cuba
Ouragan Melissa: que faire si votre voyage est compromis?
Son ami tué par Guy Durocher: «Il n'aurait jamais dû sortir de l'hôpital»
Rattrapage
Aux prises avec des problèmes de santé mentale
Son ami tué par Guy Durocher: «Il n'aurait jamais dû sortir de l'hôpital»
Amazon: «Ça doit nous faire réfléchir à ce qui nous attend» -Marie-Eve Fournier
Rattrapage
14 000 postes remplacés par l'IA
Amazon: «Ça doit nous faire réfléchir à ce qui nous attend» -Marie-Eve Fournier
Cole Caufield joue (encore) les héros en prolongation
Rattrapage
Gain de 4-3 face au Kraken
Cole Caufield joue (encore) les héros en prolongation
Exode des médecins: «Ils ne peuvent pas quitter du jour au lendemain»
Rattrapage
En colère contre le gouvernement Legault
Exode des médecins: «Ils ne peuvent pas quitter du jour au lendemain»
Une ministre générée par l'intelligence artificielle en Albanie
Rattrapage
Première mondiale
Une ministre générée par l'intelligence artificielle en Albanie
Spécial «film d'horreur» | L'énigme du mercredi 29 octobre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «film d'horreur» | L'énigme du mercredi 29 octobre
Opération Sous Zéro: «Ça fait plaisir aux familles et ça les soulage»
Rattrapage
Appel à la générosité
Opération Sous Zéro: «Ça fait plaisir aux familles et ça les soulage»
Spectacle de Mariana Mazza: «On entre dans sa tête, dans son coeur»
Rattrapage
Foie gras
Spectacle de Mariana Mazza: «On entre dans sa tête, dans son coeur»
Loi spéciale: de plus en plus de médecins font leur valise
Rattrapage
Vers l'Ontario ou le Nouveau-Brunswick
Loi spéciale: de plus en plus de médecins font leur valise
Bébé retrouvé mort à Longueuil: retour sur le fil des évènements
Rattrapage
Que s'est-il passé?
Bébé retrouvé mort à Longueuil: retour sur le fil des évènements
Centre communautaire Hochelaga: «La demande est grandissante tous les ans»
Rattrapage
Opération Sous Zéro
Centre communautaire Hochelaga: «La demande est grandissante tous les ans»
Quel gardien mérite de défendre la cage du CH? «C'est deux travaillants»
Rattrapage
CH-Seattle
Quel gardien mérite de défendre la cage du CH? «C'est deux travaillants»