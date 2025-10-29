La Série mondiale est égale 2-2

Les Blue Jays de Toronto n'ont certainement pas dit leur dernier mot. Leur gain de 6-2 mardi soir face aux Dodgers de Los Angeles leur a permis d'égaliser la Série mondiale avec deux victoires de chaque côté.

Parmi ceux qui se sont démarqués lors de cette rencontre: Vladimir Guerrero Jr.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque qui revient sur cette victoire des Blue Jays au micro de Patrick Lagacé, mercredi.

Autres sujets abordés