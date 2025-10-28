Meilleur pointeur de l'équipe

Nathan Lecompte, le meilleur pointeur des Saguenéens de Chicoutimi, a quitté l'équipe il y a quelques jours avec l'intention de se joindre à la USHL.
Écoutez Stéphane Leroux parler de cette histoire en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le jeune aurait été influencé par son agent, Alan Walsh;
- Le départ de Lecompte est survenu après le match des meilleurs espoirs à Sherbrooke;
- Son absence crée un vide pour les Saguenéens, soulève des questions sur la visibilité pour le repêchage et pourrait établir un précédent dans la LHJMQ.