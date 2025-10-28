 Aller au contenu
Le match de 18 manches Blue Jays-Dodgers

«C'est épique, c'est historique ce que les amateurs ont pu voir» -Alex Agostino

par 98.5 Sports

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 28 octobre 2025 19:44

Avec

Alex Agostino / Cogeco Média

Une rencontre éliminatoire de 18 manches entre et d'une durée de plus de six heures qui a tenu les amateurs sur le bout de leur siège, même aux petites heures de la nuit.

Écoutez Alex Agostino commenter le match de 18 manches et la Série mondiale au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Comment résumerait-il cette rencontre incroyable?

«C'est épique, c'est historique ce que les amateurs ont pu voir», dit-il.

Les sujets discutés

  • Agostino pense que les Blue Jays peuvent revenir au plus fort de la lutte;
  • Le gérant des Blue Jays calme le jeu;
  • Les performances de Shohei Ohtani.

