Société
Littérature et résilience

L'histoire incroyable d'un soldat-traducteur sur le front ukrainien

par 98.5

0:00
6:23

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 28 octobre 2025 16:31

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
L'histoire incroyable d'un soldat-traducteur sur le front ukrainien
Société sous la loupe / Cogeco Média

La chroniqueuse Katia Gagnon raconte une histoire digne d'un «conte de fées» moderne. Tout commence par un courriel de son éditrice: son premier roman, La Réparation, publié il y a 15 ans, a bouleversé un professeur de français et traducteur ukrainien.

L'œuvre, qui traite des thèmes du traumatisme et de la résilience — des sujets universels sur la capacité des victimes à se relever de grandes épreuves — a résonné profondément chez lui.

Pour lui, le pont est évident avec ce que vit l'Ukraine depuis 2022.

Katia Gagnon a échangé avec lui alors que lui se trouvait au front.

Écoutez la chronique de Katia Gagnon, qui raconte l'histoire d'un soldat en Ukraine qui a décidé de traduire bénévolement son livre en ukrainien.

