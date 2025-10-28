Littérature et résilience

La chroniqueuse Katia Gagnon raconte une histoire digne d'un «conte de fées» moderne. Tout commence par un courriel de son éditrice: son premier roman, La Réparation, publié il y a 15 ans, a bouleversé un professeur de français et traducteur ukrainien.

L'œuvre, qui traite des thèmes du traumatisme et de la résilience — des sujets universels sur la capacité des victimes à se relever de grandes épreuves — a résonné profondément chez lui.

Pour lui, le pont est évident avec ce que vit l'Ukraine depuis 2022.

Katia Gagnon a échangé avec lui alors que lui se trouvait au front.

Écoutez la chronique de Katia Gagnon, qui raconte l'histoire d'un soldat en Ukraine qui a décidé de traduire bénévolement son livre en ukrainien.