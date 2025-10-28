Après 18 manches

Les Blue Jays de Toronto se sont inclinés face au Dodgers de Los Angeles, lundi soir, au terme du deuxième plus long match de l’histoire de la Série mondiale.
Écoutez Jeremy Filosa, qui était présent sur les lieux, aborder le sujet, mardi, au micro de Meeker Guerrier.
«Hier là, honnêtement, il fallait que ça finisse. Tout le monde dans le stade voulait que ça finisse. À chaque fois qu'un frappeur était retiré sur trois prises pour terminer une autre demi-manche, on pouvait voir dans le visage des partisans et des membres des médias: ça n’a pas de bon sens. Quand est-ce que ça va finir ce match-là?»