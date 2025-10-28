Rafales de nouvelles

Des milliers de postes coupés chez les géants de la technologie: le virage de l'intelligence artificielle est lancé.

Les géants de la technologie et de la logistique annoncent des coupes massives d'emplois, en grande partie en raison de l'accélération de l'intelligence artificielle (IA) et de la robotisation.

Par ailleurs, concernant Churchill Falls, Hydro-Québec doit maintenant retourner à la table des négociations pour bonifier l'entente.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder plusieurs nouvelles du jour.

