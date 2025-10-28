Rafales de nouvelles

 Aller au contenu
Amazon, Intel, Meta: l'IA supprime des milliers d'emplois

La commission

le 28 octobre 2025 14:04

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Amazon, Intel, Meta: l'IA supprime des milliers d'emplois
Des milliers de postes coupés chez les géants de la technologie: le virage de l'intelligence artificielle est lancé. 

Les géants de la technologie et de la logistique annoncent des coupes massives d'emplois, en grande partie en raison de l'accélération de l'intelligence artificielle (IA) et de la robotisation.

Par ailleurs, concernant Churchill Falls, Hydro-Québec doit maintenant retourner à la table des négociations pour bonifier l'entente.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder plusieurs nouvelles du jour.

Autre sujet abordé

  • La crise du logement et de l'itinérance.

