Cybersécurité

L'inquiétude monte après chaque nouvelle annonce de fuite de données ou de resserrement des contrôles biométriques aux frontières. Le spécialiste François Charron offre ses conseils pour protéger notre «hygiène numérique» et ainsi éviter de gros ennuis financiers ou personnels.

Ne jamais utiliser le même mot de passe à 2 endroits, car s’il y a une fuite, c’est comme si tu perdais la clé passe-partout.

Activer la double authentification, lorsqu’offerte.

S’abonner à un service d’alerte de fuite sur le DarkWeb pour changer rapidement les accès d’un compte qui a fuité. Ne pas prendre ceux de Equifax ou TransUnion, car ils sont tout simplement trop chers.

Quoi surveiller après une fuite? Les courriels de communication d'hameçonnage super crédible, car utilise une partie des infos qui ont fuité.

Attention aux liens qui mènent vers des sites frauduleux à l’image du site qui a fuité ses infos. (sans une solution pour vous protéger, vous pourriez visiter arnazon.com et nom amazon.com).

Écoutez François Charron, chroniqueur à la vie numérique et créateur du site francoischarron.com, au micro de Marie-Eve Tremblay.

