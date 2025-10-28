CH-Seattle

Les Canadiens de Montréal vont terminer leur voyage dans l'Ouest mardi soir alors qu'ils affrontent le Kraken à Seattle.

Une question demeure: qui va défendre la cage duTricolore entre Samuel Montembeault et Jakub Dobes? Le Québécois connaît un début de saison difficile alors que le CH n'a pas encore perdu lorsque Dobes est devant le filet.

Écoutez le commentaire de Tony Marinaro, animateur et collaborateur du 98.5, discuter de l'enjeu des gardiens de but au micro de Patrick Lagacé.