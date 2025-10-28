 Aller au contenu
CH-Seattle

Quel gardien mérite de défendre la cage du CH? «C'est deux travaillants»

Lagacé le matin

le 28 octobre 2025 09:56

Patrick Lagacé
Tony Marinaro
Quel gardien mérite de défendre la cage du CH? «C'est deux travaillants»
Les Canadiens de Montréal vont terminer leur voyage dans l'Ouest mardi soir alors qu'ils affrontent le Kraken à Seattle.

Une question demeure: qui va défendre la cage duTricolore entre Samuel Montembeault et Jakub Dobes? Le Québécois connaît un début de saison difficile alors que le CH n'a pas encore perdu lorsque Dobes est devant le filet.

Écoutez le commentaire de Tony Marinaro, animateur et collaborateur du 98.5, discuter de l'enjeu des gardiens de but au micro de Patrick Lagacé. 

«Au moment où on se parle, en tout respect pour Dobes et Montembeault, selon les experts, le gardien de but de l'avenir des Canadiens est ni un ni l'autre. C'est Jacob Fowler qui est à Laval.»

Tony Marinaro

Mais que faire dans l'immédiat?

