La politique municipale, un milieu toxique?

Les élections municipales auront lieu partout au Québec dimanche.

L’enthousiasme pour la politique municipale a été freiné au cours des dernières années et de nombreux élus ont décidé de ne pas se représenter.

C’est d'ailleurs le sujet principal du documentaire Qui veut encore faire de la politique? de Régis Labeaume.

Écoutez Mathieu Maisonneuve, maire de Saint-Lin-Laurentides de 2021 à 2025 qui a aussi été conseiller de 2009 à 2021, expliquer pourquoi il quitte la vie politique, mardi, à Lagacé le matin.