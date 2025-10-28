La politique municipale, un milieu toxique?

Les élections municipales auront lieu partout au Québec dimanche.
L’enthousiasme pour la politique municipale a été freiné au cours des dernières années et de nombreux élus ont décidé de ne pas se représenter.
C’est d'ailleurs le sujet principal du documentaire Qui veut encore faire de la politique? de Régis Labeaume.
Écoutez Mathieu Maisonneuve, maire de Saint-Lin-Laurentides de 2021 à 2025 qui a aussi été conseiller de 2009 à 2021, expliquer pourquoi il quitte la vie politique, mardi, à Lagacé le matin.
«J'ai décidé de ne pas me représenter. Parce que, très clairement, le réservoir pour accepter de la méchanceté a débordé. La mairie, c'était un rêve, je m'étais bien préparé. C'est un travail après tout, c'est des grandes responsabilités. On avait un paquet de défis. [...] Mais dans tous les cas, ce qui était inattendu pour moi, c'était les coups de couteau dans le dos. C'est la violence parfois entre les élus. Puis ça, je ne m'étais pas assez préparé, je m'étais pas assez protégé.»