Bernard Drainville commente son nouveau mandat

Bernard Drainville est passé de l'Éducation à l'Environnement lors du récent remaniement ministériel du premier ministre François Legault.
Que pense-t-il de ce nouveau mandat?
Écoutez son entrevue au micro de Patrick Lagacé, mardi.
«C'est un bon défi. Est-ce que c'était mon premier choix? La réponse est non. Maintenant, le premier ministre a dit qu'il y a un défi à l'environnement, que les processus sont trop lourds, qu'il faut mieux concilier l'environnement avec l'économie parce que notre économie est mise à mal par Trump. [...] Depuis qu'il me l'a donné le mandat, je m'en occupe. Je me suis investi et je l'aime de plus en plus.»
Agrandissement du Parc du Mont-Orford
Il a également été question lors de cette entrevue du parc national de Mont-Orford en Estrie qui va pratiquement doubler sa superficie.
Le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 20 millions de dollars sur trois ans pour y développer les activités de plein air.
La superficie du parc va passer à 108 kilomètres carrés avec 32 kilomètres supplémentaires de sentiers de randonnée pédestre et 12 kilomètres de pistes cyclables.
«L'accès à la nature, c'est une belle valeur. On en a une très belle au Québec. Il faut la protéger tout en y donnant accès. [...] On va protéger ce faisant 25 espèces qui sont vulnérables.»