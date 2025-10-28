Bernard Drainville commente son nouveau mandat

Agrandissement du Parc du Mont-Orford

Il a également été question lors de cette entrevue du parc national de Mont-Orford en Estrie qui va pratiquement doubler sa superficie.

Le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 20 millions de dollars sur trois ans pour y développer les activités de plein air.

La superficie du parc va passer à 108 kilomètres carrés avec 32 kilomètres supplémentaires de sentiers de randonnée pédestre et 12 kilomètres de pistes cyclables.