Les coûts ont explosé depuis 2019

La hausse des coûts de construction a augmenté de 66 % depuis 2019, selon une récente étude de Desjardins.

Cette hausse est principalement due à la pénurie de main-d'œuvre et à la faible productivité.

