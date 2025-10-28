Les coûts ont explosé depuis 2019

La hausse des coûts de construction a augmenté de 66 % depuis 2019, selon une récente étude de Desjardins.
Cette hausse est principalement due à la pénurie de main-d'œuvre et à la faible productivité.
Écoutez la chroniqueuse économie, Marie-Eve Fournier, faire le point à Lagacé le matin mardi.
«On manque cruellement de bras au Québec et même ailleurs au Canada. [...] Ça fait en sorte que les salaires augmentent. Il y a eu une nouvelle convention collective aussi qui a été signée au mois de mars. Donc, on prévoit 8 % pour cette année. [...] La productivité de l'industrie recule, elle recule depuis des années. Et ça, c'est inquiétant. Ça, c'est une mauvaise nouvelle.»
Autres sujets abordés
- Les légumes en conserve Géant Vert et Le Sieur passent aux mains de Québécois.
- Chiffre du jour : 400. C'est le nombre de gestionnaires qui perdent leur poste au CN parce que le Canada exporte moins.