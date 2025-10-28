Elle aurait été en situation d'itinérance

Une femme de 33 ans a été arrêtée après la découverte d'un bébé dans un abribus lundi matin à Longueuil.

Selon les informations de Bénédicte Lebel, il s'agirait de la mère de l'enfant qui aurait été en situation d'itinérance. Il n'est pas exclu qu'elle ait accouché dans l'abribus.

Rappelons que le décès du nourrisson a été constaté à l'hôpital.

La femme, qui est présentement hospitalisée, pourrait faire face à une accusation d'infanticide.

