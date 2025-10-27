Le Rocket de Laval a une fiche de quatre victoires et trois revers depuis le début de la saison de la Ligue américaine.
Bon ou pas trop bon rendement?
Écoutez Stéphane Leroux en discuter au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Quatre victoires en sept matchs, mais cinq rencontres sur sept disputées à l'étranger;
- La moitié de l'unité défensive du Rocket est sur la touche;
- Le duo de gardiens montre des performances variables;
- On analyse la performance de Davidson, Beck et Thorpe;
- Le Rocket dispute ses trois prochains matchs à domicile.