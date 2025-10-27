 Aller au contenu
Hockey
Rocket de Laval

«Owen Beck, à moins 4, fait partie des retardataires» -Stéphane Leroux

par 98.5 Sports

0:00
6:06

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 27 octobre 2025 21:08

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Leroux
Stéphane Leroux
«Owen Beck, à moins 4, fait partie des retardataires» -Stéphane Leroux
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Le Rocket de Laval a une fiche de quatre victoires et trois revers depuis le début de la saison de la Ligue américaine.

Bon ou pas trop bon rendement?

Écoutez Stéphane Leroux en discuter au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Quatre victoires en sept matchs, mais cinq rencontres sur sept disputées à l'étranger;
  • La moitié de l'unité défensive du Rocket est sur la touche;
  • Le duo de gardiens montre des performances variables;
  • On analyse la performance de Davidson, Beck et Thorpe;
  • Le Rocket dispute ses trois prochains matchs à domicile.

Vous aimerez aussi

Ivan Demidov est-il dans une classe à part?
Le Québec maintenant
Ivan Demidov est-il dans une classe à part?
0:00
6:09
Le formidable leadership de Nick Suzuki
Les amateurs de sports
Le formidable leadership de Nick Suzuki
0:00
19:43

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«On va avoir droit à toute une fin de championnat» -Alex Tagliani
Rattrapage
Verstappen de nouveau dans l'équation
«On va avoir droit à toute une fin de championnat» -Alex Tagliani
«ll y a un manque incroyable de structures sportives» -Soraya Martinez Ferrada
Rattrapage
Élections municipales 2025
«ll y a un manque incroyable de structures sportives» -Soraya Martinez Ferrada
«Les jeunes sont dominants» -Dany Dubé
Rattrapage
Les Canadiens sont une très bonne jeune équipe
«Les jeunes sont dominants» -Dany Dubé
Le formidable leadership de Nick Suzuki
Rattrapage
Le leg de Marc Bergevin
Le formidable leadership de Nick Suzuki
Bo Bichette de retour dans la formation partante des Blue Jays
Rattrapage
Série mondiale
Bo Bichette de retour dans la formation partante des Blue Jays
«C'est la magie d'une équipe avec de la profondeur offensive» -Antoine Roussel
Rattrapage
Deux trios productifs
«C'est la magie d'une équipe avec de la profondeur offensive» -Antoine Roussel
Le Drakkar met fin à une série de 12 défaites
Rattrapage
LHJMQ
Le Drakkar met fin à une série de 12 défaites
Humour, musique et hockey avec Patrick Groulx
Rattrapage
Ça sent la coupe
Humour, musique et hockey avec Patrick Groulx
La gestion des gardiens, le cas Patrik Laine et le contrat de Mike Matheson
Rattrapage
Le premier trio avec Michel Charette
La gestion des gardiens, le cas Patrik Laine et le contrat de Mike Matheson
«Il n'a pas de bouc émissaire» -Antoine Roussel
Rattrapage
Défaite de 6-5 à Edmonton
«Il n'a pas de bouc émissaire» -Antoine Roussel
«Shohei Ohtani est le plus grand joueur de tous les temps» -Claude Raymond
Rattrapage
Série mondiale
«Shohei Ohtani est le plus grand joueur de tous les temps» -Claude Raymond
Expos Fest: Randy Johnson sera à Montréal en 2026
Rattrapage
L'été prochain
Expos Fest: Randy Johnson sera à Montréal en 2026
«Yesavage a démontré du sang-froid dans les séries» -Alex Agostino
Rattrapage
Trey Yesavage au monticule pour les Blue Jays
«Yesavage a démontré du sang-froid dans les séries» -Alex Agostino
Une série mondiale très payante à Toronto
Rattrapage
La valeur du sport
Une série mondiale très payante à Toronto