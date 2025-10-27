Bande dessinée

Astérix en Lusitanie, le 41ᵉ album sur les aventures du fameux Gaulois, est devenu un best-seller en France en cinq jours.

Tiré à 5 millions d’exemplaires, publié dans 25 pays et 19 langues, l’album met en scène Astérix et Obélix au Portugal antique, intégrant clichés locaux et références culturelles.

