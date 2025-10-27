 Aller au contenu
Arts et spectacles
Bande dessinée

«Astérix en Lusitanie» au sommet du classement des ventes en France

par 98.5

0:00
7:27

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 octobre 2025 16:41

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
«Astérix en Lusitanie» au sommet du classement des ventes en France
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Astérix en Lusitanie, le 41ᵉ album sur les aventures du fameux Gaulois, est devenu un best-seller en France en cinq jours.

Tiré à 5 millions d’exemplaires, publié dans 25 pays et 19 langues, l’album met en scène Astérix et Obélix au Portugal antique, intégrant clichés locaux et références culturelles.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, lundi, au Québec maintenant

Autres sujets abordés: 

  • Radio-Canada lance deux chaînes YouTube jeunesse;
  • Le film Ma belle-mère est une sorcière

Vous aimerez aussi

30 ans du référendum et de l'album Atrocetomique des Colocs
Signé Lévesque
30 ans du référendum et de l'album Atrocetomique des Colocs
0:00
4:15
Une capsule sur l'histoire de la chanson Gens du pays
Signé Lévesque
Une capsule sur l'histoire de la chanson Gens du pays
0:00
4:39

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Ce soir-là, j'ai perdu un pays, mais j'ai trouvé une blonde» -Biz
Rattrapage
Le référendum de 1995
«Ce soir-là, j'ai perdu un pays, mais j'ai trouvé une blonde» -Biz
Gros carambolage: «Je ne m'attendais pas de voir quelqu'un de vivant là-dedans»
Rattrapage
Autoroute 25
Gros carambolage: «Je ne m'attendais pas de voir quelqu'un de vivant là-dedans»
«La scène musicale est très florissante malgré certaines difficultés»
Rattrapage
Premier Gala
«La scène musicale est très florissante malgré certaines difficultés»
«Il fait beaucoup de dommages, mais est-ce du terrorisme économique?»
Rattrapage
Trump impose de nouveaux tarifs au Canada
«Il fait beaucoup de dommages, mais est-ce du terrorisme économique?»
«C'est le symptôme de la crise sociale à laquelle on est confronté» -Lory Zephyr
Rattrapage
Nouveau-né abandonné
«C'est le symptôme de la crise sociale à laquelle on est confronté» -Lory Zephyr
«Je ne peux pas faire autrement que de prendre pour les Blue Jays»
Rattrapage
Série mondiale
«Je ne peux pas faire autrement que de prendre pour les Blue Jays»
Des revenus colossaux à venir
Rattrapage
Série mondiale
Des revenus colossaux à venir
Martin St-Louis est-il à blâmer, lui aussi?
Rattrapage
Revers de 6-5 contre les Oilers
Martin St-Louis est-il à blâmer, lui aussi?
Les meilleurs déguisements de l'Halloween d'Hugo Meunier
Rattrapage
Ma vie en Hugorama
Les meilleurs déguisements de l'Halloween d'Hugo Meunier
Des centaines de journalistes internationaux présents à Toronto
Rattrapage
Série mondiale
Des centaines de journalistes internationaux présents à Toronto
«J'analyse ça en me disant que la CAQ a perdu la tête, probablement»
Rattrapage
La loi spéciale du gouvernement
«J'analyse ça en me disant que la CAQ a perdu la tête, probablement»
«Le CRTC n'a pas eu le courage d'exercer ses propres règles» -Caroline Jamet
Rattrapage
Rejet de la plainte de Cogeco Média et Bell Média
«Le CRTC n'a pas eu le courage d'exercer ses propres règles» -Caroline Jamet
«Ça pourrait être catastrophique si le président ne veut pas revenir à la table»
Rattrapage
Négociations commerciales rompues
«Ça pourrait être catastrophique si le président ne veut pas revenir à la table»
«C'était une partie très personnelle et très sombre de sa vie»
Rattrapage
Le film Deliver Me from Nowhere
«C'était une partie très personnelle et très sombre de sa vie»