Bébé décédé à Longueuil

Pour la deuxième fois en un mois, un bébé a été retrouvé abandonné à Longueuil, cette fois dans un abribus.

Dans ce cas-ci, le décès du nourrisson a été constaté à l'hôpital.

Qu'est-ce qui peut mener à l'abandon d'un enfant?

Écoutez Dre Karina Poliquin, pédiatre, discuter de la situation au micro de Marie-Eve Tremblay.