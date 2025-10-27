Bébé décédé à Longueuil

Pour la deuxième fois en un mois, un bébé a été retrouvé abandonné à Longueuil, cette fois dans un abribus.
Dans ce cas-ci, le décès du nourrisson a été constaté à l'hôpital.
Qu'est-ce qui peut mener à l'abandon d'un enfant?
Écoutez Dre Karina Poliquin, pédiatre, discuter de la situation au micro de Marie-Eve Tremblay.
«Il faut être en compassion totale pour l'enfant, mais aussi pour l'individu qui a abandonné le nouveau-né. [...] C'est un drame humain autant pour l'enfant que pour la personne qui a mis au monde cet enfant-là, qui était définitivement en détresse et en absence de ressources. Qu'est-ce qui mène à l'abandon d'un nouveau-né? Est-ce que c'est l'isolement? La détresse? Des enjeux psychologiques ou de santé mentale? Un manque de soutien? Un manque d'information?»