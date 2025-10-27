Les demandes en forte hausse

Les Banques alimentaires du Québec sont de plus en plus sollicitées avec une augmentation de 37% du nombre de demandes depuis 2022.

Cela représente 3,1 millions de demandes d'aide alimentaire répondues chaque mois par les organismes du réseau.

Écoutez Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec, à Lagacé le matin lundi.

L'insécurité alimentaire est un signal alarmant causé par la pauvreté. Martin Munger craint que la situation ne fasse que s'aggraver en raison du contexte économique actuel, incluant les pertes d'emplois et les pressions sur les producteurs exportateurs.