Deux suspects arrêtés

L'enquête en lien avec le vol de bijoux au musée du Louvre a connu un important rebondissement samedi soir.

Deux des quatre suspects ont été arrêtés en France. L'un d'eux s'apprêtait à embarquer dans un avion en direction de l'Algérie.

Écoutez Boris Kharlamoff, journaliste police et justice à BFMTV, faire le point au micro de Patrick Lagacé, lundi.