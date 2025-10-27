Deux suspects arrêtés

L'enquête en lien avec le vol de bijoux au musée du Louvre a connu un important rebondissement samedi soir.
Deux des quatre suspects ont été arrêtés en France. L'un d'eux s'apprêtait à embarquer dans un avion en direction de l'Algérie.
Écoutez Boris Kharlamoff, journaliste police et justice à BFMTV, faire le point au micro de Patrick Lagacé, lundi.
«Ces deux suspects étaient dans le radar des enquêteurs depuis plusieurs jours. Ils sont en garde à vue qui peut durer jusqu'à quatre jours.»
Les huit bijoux subtilisés n'ont toujours pas été retrouvés. «C'est une véritable course contre la montre pour les retrouver.»