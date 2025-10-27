 Aller au contenu
Société
Deux suspects arrêtés

Louvre: «C'est une véritable course contre la montre pour retrouver les bijoux»

par 98.5

0:00
3:46

Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 octobre 2025 08:19

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Louvre: «C'est une véritable course contre la montre pour retrouver les bijoux»
Le musée du Louvre, lundi / The Associated Press

L'enquête en lien avec le vol de bijoux au musée du Louvre a connu un important rebondissement samedi soir.

Deux des quatre suspects ont été arrêtés en France. L'un d'eux s'apprêtait à embarquer dans un avion en direction de l'Algérie.

Écoutez Boris Kharlamoff, journaliste police et justice à BFMTV, faire le point au micro de Patrick Lagacé, lundi. 

«Ces deux suspects étaient dans le radar des enquêteurs depuis plusieurs jours. Ils sont en garde à vue qui peut durer jusqu'à quatre jours.»

Boris Kharlamoff

Les huit bijoux subtilisés n'ont toujours pas été retrouvés. «C'est une véritable course contre la montre pour les retrouver.»

Vous aimerez aussi

Les horreurs oubliées du Boucher de Saint-Eustache
Radio textos
Les horreurs oubliées du Boucher de Saint-Eustache
0:00
18:21
Loi spéciale: «On est prisonniers de la politique de la CAQ»
Lagacé le matin
Loi spéciale: «On est prisonniers de la politique de la CAQ»
0:00
14:49

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Je fais des chansons pour le peuple» -Michel Fugain
Rattrapage
Vidéo
En tournée au Québec en 2026
«Je fais des chansons pour le peuple» -Michel Fugain
Regarder12:40Patrick Lagacé
«À Québec, la course est finie depuis à peu près deux semaines» -Jérôme Landry
Rattrapage
Bruno Marchand sera probablement aisément réélu
«À Québec, la course est finie depuis à peu près deux semaines» -Jérôme Landry
«Toute la pression se retrouve sur les épaules du ministre Christian Dubé»
Rattrapage
Loi spéciale sur la rémunération des médecins
«Toute la pression se retrouve sur les épaules du ministre Christian Dubé»
À Lachute, une candidate indépendante fait une vidéo dans son spa
Rattrapage
Les réseaux sociaux et les élections municipales
À Lachute, une candidate indépendante fait une vidéo dans son spa
Nouveautés musicales de Robert Robert, Mike Clay et Laurence Nerbonne
Rattrapage
Chronique culturelle
Nouveautés musicales de Robert Robert, Mike Clay et Laurence Nerbonne
Une loi «mal ficelée» qui criminalise la liberté d'expression?
Rattrapage
C'est l'avis du député péquiste Joël Arseneau
Une loi «mal ficelée» qui criminalise la liberté d'expression?
Banques alimentaires: «C'est très difficile dans les organismes»
Rattrapage
Les demandes en forte hausse
Banques alimentaires: «C'est très difficile dans les organismes»
Des profs démissionnent: «La tâche est trop lourde et trop complexe»
Rattrapage
1300 enseignants ont claqué la porte en un an
Des profs démissionnent: «La tâche est trop lourde et trop complexe»
«La méthode Trump, c'est qu'il vous donne un coup de 2x4 sur la tête»
Rattrapage
Le président américain menace le Canada
«La méthode Trump, c'est qu'il vous donne un coup de 2x4 sur la tête»
Nouveaux tarifs: «Ça a vraiment l'air d'être une question d'ego, de narcissisme»
Rattrapage
D'autres menaces de Donald Trump
Nouveaux tarifs: «Ça a vraiment l'air d'être une question d'ego, de narcissisme»
Loi spéciale: «On est prisonniers de la politique de la CAQ»
Rattrapage
Les médecins sont furieux, mais aussi heurtés
Loi spéciale: «On est prisonniers de la politique de la CAQ»
Longueuil: le nouveau-né, retrouvé dans un abribus, est décédé
Rattrapage
Dans le secteur du chemin Chambly
Longueuil: le nouveau-né, retrouvé dans un abribus, est décédé
Loi spéciale: «Je pourrais être poursuivi pour ce que je vais dire en ondes»
Rattrapage
Attention à vos propos
Loi spéciale: «Je pourrais être poursuivi pour ce que je vais dire en ondes»
Élections municipales: les publications qui retiennent l'attention
Rattrapage
Sur les réseaux sociaux
Élections municipales: les publications qui retiennent l'attention