Deux matchs cette semaine

Les Canadiens de Montréal connaissent un excellent début de saison. Avec une fiche de sept victoires et trois défaites en 10 rencontres, le club trône au sommet de la division Atlantique devant les Red Wings de Détroit, les Panthers de la Floride et les Sabres de Buffalo.

Deux matchs sont à l'horaire cette semaine, dont le dernier du voyage dans l'Ouest face au Kraken de Seattle mardi soir. Le CH rentre par la suite à la maison alors qu'il affrontera les Sénateurs au Centre Bell samedi.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque qui parle des récents succès des Canadiens de Montréal au micro de Patrick Lagacé, lundi.

Qui sera le gardien partant lors du match de mardi? C'est la question du moment.

