Rejet de la plainte de Cogeco Média et Bell Média

«Le CRTC n'a pas eu le courage d'exercer ses propres règles» -Caroline Jamet
La présidente de Cogeco Média, Caroline Jamet. / Cogeco Média

Le CRTC a rejeté la plainte coinjointe de Cogeco Média et de Bell Média concernant la diffusion par Québecor du contenu de sa plateforme numérique QUB Radio sur les ondes du 99,5 FM, à Montréal.

Écoutez Caroline Jamet, présidente de Cogeco Média, expliquer pourquoi l'entreprise dénonce cette décision, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

«C'est une décision consternante parce que le CRTC n'a pas eu le courage d'exercer ses propres règles. On ne comprend pas cette décision. On est en désaccord complet. Vous savez que Quebecor a déjà tenté à plusieurs reprises d'obtenir une licence radio, ce qui lui  avait été refusé. Alors, la décision d'aujourd'hui, finalement, montre que tu n'as pas besoin de licence du CRTC. Si tu fais une entente avec une radio, tu peux diffuser du contenu.»

Caroline Jamet

