Rejet de la plainte de Cogeco Média et Bell Média

Le CRTC a rejeté la plainte coinjointe de Cogeco Média et de Bell Média concernant la diffusion par Québecor du contenu de sa plateforme numérique QUB Radio sur les ondes du 99,5 FM, à Montréal.

Écoutez Caroline Jamet, présidente de Cogeco Média, expliquer pourquoi l'entreprise dénonce cette décision, vendredi, au micro de Philippe Cantin.