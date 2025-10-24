Ministère de la Santé: climat de terreur?

Un ex-haut fonctionnaire limogé pour avoir mis en doute le projet de loi 106 se confie: il dénonce l'incohérence de la loi et le choix politique du gouvernement.

Martin Forgues, directeur général adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et pilier dans l'accès à la première ligne, a été «remercié» en raison de ses doutes sur le projet de loi 106 visant la rémunération des médecins.

Écoutez-le se confier à Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle, vendredi, à l’émission La commission.