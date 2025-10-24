Ministère de la Santé: climat de terreur?

Un ex-haut fonctionnaire limogé pour avoir mis en doute le projet de loi 106 se confie: il dénonce l'incohérence de la loi et le choix politique du gouvernement.
Martin Forgues, directeur général adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et pilier dans l'accès à la première ligne, a été «remercié» en raison de ses doutes sur le projet de loi 106 visant la rémunération des médecins.
Écoutez-le se confier à Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle, vendredi, à l’émission La commission.
«Je suis inquiet parce que ce que tout le monde dit, c'est un fait: il nous faut des professionnels de la santé, puis ils ne sont pas assez en grand nombre. Alors, moi, mon inquiétude, c'est qu'on soit sur le bord d'un précipice, puis, quand il va y avoir du vent, on va tomber en bas.»