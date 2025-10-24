 Aller au contenu
Politique fédérale
Conflit commercial

Tarifs douaniers: Mark Carney fait-il le poids face à Donald Trump?

par 98.5

0:00
17:25

Entendu dans

Radio textos

le 24 octobre 2025 10:32

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Tarifs douaniers: Mark Carney fait-il le poids face à Donald Trump?
Dimitri Soudas / Cogeco Média

Après 224 jours au pouvoir et sans entente promise, le premier ministre Mark Carney est-il l'homme de la situation pour affronter un Donald Trump imprévisible?

L’annonce de la rupture des négociations, après la diffusion d'une publicité ontarienne, n'est qu'un prétexte, selon Dimitri Soudas.

Le Canada devrait-il retourner en élection le plus rapidement possible pour élire un gouvernement majoritaire?

Écoutez Dimitri Soudas, analyste politique, commenter les derniers développements dans ce conflit commercial qui perdure, au micro de Marie-Eve Trembay.

«Mon interprétation de cette réalité Trump, c'est qu'elle va continuer à exister bien après Donald Trump. Et je persiste et je signe quand je dis: il faut réellement mettre les efforts nécessaires pour réduire notre dépendance des Américains. Ils ne sont plus nos meilleurs amis.»

Dimitri Soudas

