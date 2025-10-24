Après 224 jours au pouvoir et sans entente promise, le premier ministre Mark Carney est-il l'homme de la situation pour affronter un Donald Trump imprévisible?

L’annonce de la rupture des négociations, après la diffusion d'une publicité ontarienne, n'est qu'un prétexte, selon Dimitri Soudas.

Le Canada devrait-il retourner en élection le plus rapidement possible pour élire un gouvernement majoritaire?

Écoutez Dimitri Soudas, analyste politique, commenter les derniers développements dans ce conflit commercial qui perdure, au micro de Marie-Eve Trembay.