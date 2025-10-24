 Aller au contenu
Politique provinciale
Rémunération et rendement des médecins

Loi spéciale: «C'est le temps de casser les médecins» -Jérôme Landry

par 98.5

0:00
6:36

Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 octobre 2025 09:19

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jérôme Landry
Jérôme Landry
Loi spéciale: «C'est le temps de casser les médecins» -Jérôme Landry
Jérôme Landry / Cogeco Média

Le chroniqueur Jérôme Landry croit que le ministre de la Santé, Christian Dubé, a raison d'imposer la loi spéciale à l'Assemblée nationale pour faire «cesser les moyens de pression» aux médecins.

Il appuie par ailleurs le gouvernement de François Legault qui veut «exiger un peu de rendement» et «casser les médecins».

Écoutez Jérôme Landry, en remplacement de Luc Ferrandez, vendredi, à Lagacé le matin.

«Je pense que c'est le temps de casser les médecins. Les médecins québécois sont compétents. Je pense que personne ne remet en doute la qualité des soins au Québec. Je pense que les médecins spécialistes, les omnis, font un excellent travail. Tout le monde sait qu'au Québec c'est un problème d'accès [...] Sauf qu' à un moment donné, il faut qu'un ministre essaie quelque chose et exige un peu de rendement...»

Jérôme Landry

Vous aimerez aussi

«Ça va être catastrophique pour l'accès aux soins» - Marc-André Amyot
La commission
«Ça va être catastrophique pour l'accès aux soins» - Marc-André Amyot
0:00
17:47
FAE: «La job d'un syndicat, c'est de défendre le droit au travail»
Lagacé le matin
FAE: «La job d'un syndicat, c'est de défendre le droit au travail»
0:00
8:38

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Expression émotionnelle, innovations funéraires et intelligence artificielle
Rattrapage
Les humeurs de Fred
Expression émotionnelle, innovations funéraires et intelligence artificielle
Les passions divisent: des débats politiques aux tensions familiales
Rattrapage
Le bac à nouvelles
Les passions divisent: des débats politiques aux tensions familiales
Un huitième album: «On donne l'impression d'aller un peu partout» -Simon Proulx
Rattrapage
Les Trois Accords: «Toujours les vacances»
Un huitième album: «On donne l'impression d'aller un peu partout» -Simon Proulx
«Dans le fond, la Caisse a aidé Ted Rogers à se payer les Blue Jays»
Rattrapage
Baseball et finances
«Dans le fond, la Caisse a aidé Ted Rogers à se payer les Blue Jays»
«Les Blue Jays en sept matchs» -Karl Gélinas
Rattrapage
Série mondiale
«Les Blue Jays en sept matchs» -Karl Gélinas
Retour des abris Tempo: la Ville de Longueuil s'amuse sur Facebook
Rattrapage
En vue de l'hiver québécois
Retour des abris Tempo: la Ville de Longueuil s'amuse sur Facebook
La deuxième saison de «Problème de couple»: «Très drôle et hyper bien écrit»
Rattrapage
Netflix
La deuxième saison de «Problème de couple»: «Très drôle et hyper bien écrit»
Conduite mortelle: Vi Trung Ngo espère s'en tirer avec de la prison à domicile
Rattrapage
Un dangereux récidiviste sur la route
Conduite mortelle: Vi Trung Ngo espère s'en tirer avec de la prison à domicile
La fille de Kamal Ayoub demande à la population de garder les yeux ouverts
Rattrapage
Son père, un octogénaire, est disparu depuis un an
La fille de Kamal Ayoub demande à la population de garder les yeux ouverts
«On se donne une marge de manœuvre pour le budget» -Luc Rabouin
Rattrapage
Série d'entrevues avec les candidats à la mairie
«On se donne une marge de manœuvre pour le budget» -Luc Rabouin
FAE: «La job d'un syndicat, c'est de défendre le droit au travail»
Rattrapage
2,4 M$ pour contester la loi 21
FAE: «La job d'un syndicat, c'est de défendre le droit au travail»
«Ne pas réagir et rester calme: c'est peut-être une technique de négociation»
Rattrapage
Réaction de Trump à une publicité ontarienne
«Ne pas réagir et rester calme: c'est peut-être une technique de négociation»
Sentence de Jean-François Malo: «Un oeil au beurre noir pour le système»
Rattrapage
Une peine trop clémente?
Sentence de Jean-François Malo: «Un oeil au beurre noir pour le système»
«C'est la réaction d'un régime autoritaire, on le sait tous» -Pierre Fitzgibbon
Rattrapage
Trump rompt les négociations avec le Canada
«C'est la réaction d'un régime autoritaire, on le sait tous» -Pierre Fitzgibbon