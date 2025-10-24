Rémunération et rendement des médecins

Le chroniqueur Jérôme Landry croit que le ministre de la Santé, Christian Dubé, a raison d'imposer la loi spéciale à l'Assemblée nationale pour faire «cesser les moyens de pression» aux médecins.

Il appuie par ailleurs le gouvernement de François Legault qui veut «exiger un peu de rendement» et «casser les médecins».

