Rémunération et rendement des médecins

Le chroniqueur Jérôme Landry croit que le ministre de la Santé, Christian Dubé, a raison d'imposer la loi spéciale à l'Assemblée nationale pour faire «cesser les moyens de pression» aux médecins.
Il appuie par ailleurs le gouvernement de François Legault qui veut «exiger un peu de rendement» et «casser les médecins».
Écoutez Jérôme Landry, en remplacement de Luc Ferrandez, vendredi, à Lagacé le matin.
«Je pense que c'est le temps de casser les médecins. Les médecins québécois sont compétents. Je pense que personne ne remet en doute la qualité des soins au Québec. Je pense que les médecins spécialistes, les omnis, font un excellent travail. Tout le monde sait qu'au Québec c'est un problème d'accès [...] Sauf qu' à un moment donné, il faut qu'un ministre essaie quelque chose et exige un peu de rendement...»