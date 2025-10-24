Les Dodgers de Los Angeles, l'équipe la plus riche de la MLB, sont favoris pour l'emporter face aux Blue Jays de Toronto à la Série mondiale.

L’attaque et la discipline des Torontois pourraient toutefois créer la surprise et empêcher l'équipe de Shohei Ohtani de remporter un deuxième championnat d'affilée.

Écoutez Karl Gélinas, ancien lanceur et maintenant analyste à TVA Sports, discuter des forces en présence à la Série mondiale, vendredi, avec le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque.

Pour tout savoir sur la Série mondiale et pour connaître les plus récentes nouvelles concernant les Blue Jays, écoutez les reportages de notre envoyé spécial Jeremy Filosa.