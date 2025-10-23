Jeremy Filosa, envoyé spécial de Cogeco Média

Pour la première fois en 32 ans, les Blue Jays de Toronto participent à la Série mondiale. La seule équipe canadienne des ligues majeures de baseball affrontera les puissants Dodgers de Los Angeles.

L'expert baseball de Cogeco Média, le journaliste Jeremy Filosa, sera sur place pour couvrir tous les matchs de la série. Ses reportages seront présentés en direct dans les différentes émissions du 98.5 et des autres stations radio de Cogeco Média. Il partagera ses analyses et discutera également de ses expériences dans les coulisses de ce grand rendez-vous.

Il s'agit d'une participation historique non seulement pour le Canada, mais aussi pour le Québec, puisque plusieurs partisans de baseball de chez nous se sont ralliés aux Jays depuis le départ des Expos.

Les Blue Jays, quatrième meilleure équipe de la MLB en saison régulière, sont légèrement négligés par les preneurs aux livres. Les Vladimir Guerrero Jr., Bo Bichette ou George Springer - joueur par excellence de la Série mondiale avec les Astros en 2017 - devront être à leur meilleur, comme ils l'ont été depuis le début des séries.

Les Dodgers - champions en titre de la Série mondiale et équipe la plus riche du circuit Goodell - sont les favoris de cette confrontation en raison notamment de leur alignement rempli de joueurs étoiles, comme le lanceur et frappeur désigné Shohei Ohtani, le joueur de premier but Freddie Freeman ou encore l'arrêt-court Mookie Betts.

La série commence à Toronto, au Rogers Centre, le vendredi 24 octobre à 20h, heure de l'Est.