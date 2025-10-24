Série d'entrevues avec les candidats à la mairie

Au lendemain du débat à la mairie de Montréal qui a été diffusé à Radio-Canada, Patrick Lagacé poursuit sa série d’entrevues avec les candidats.

Vendredi matin, il accueille le chef de Projet Montréal et candidat à la mairie de Montréal, Luc Rabouin.

Ce dernier propose une augmentation des taxes municipales entre 2 et 3 % pour Montréal, avec une marge budgétaire basée sur les prévisions économiques.

Il défend aussi une approche collaborative, citant la piétonnisation de Sainte-Catherine Ouest et une vision pour le Vieux-Montréal, tout en reconnaissant l’héritage de Valérie Plante.

Écoutez le candidat à la mairie pour Projet Montréal, vendredi, au micro de Lagacé le matin.

Luc Rabouin met en avant son côté plus sympathique sur les réseaux sociaux, cherchant à renforcer son image publique à l’approche des élections municipales.