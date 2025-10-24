 Aller au contenu
Élections municipales – Montréal
Série d'entrevues avec les candidats à la mairie

«On se donne une marge de manœuvre pour le budget» -Luc Rabouin

par 98.5

0:00
7:33

Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 octobre 2025 08:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«On se donne une marge de manœuvre pour le budget» -Luc Rabouin
Luc Rabouin / Cogeco Média

Au lendemain du débat à la mairie de Montréal qui a été diffusé à Radio-Canada, Patrick Lagacé poursuit sa série d’entrevues avec les candidats.

Vendredi matin, il accueille le chef de Projet Montréal et candidat à la mairie de Montréal, Luc Rabouin.

Ce dernier propose une augmentation des taxes municipales entre 2 et 3 % pour Montréal, avec une marge budgétaire basée sur les prévisions économiques.

Il défend aussi une approche collaborative, citant la piétonnisation de Sainte-Catherine Ouest et une vision pour le Vieux-Montréal, tout en reconnaissant l’héritage de Valérie Plante. 

Écoutez le candidat à la mairie pour Projet Montréal, vendredi, au micro de Lagacé le matin.

Luc Rabouin met en avant son côté plus sympathique sur les réseaux sociaux, cherchant à renforcer son image publique à l’approche des élections municipales.

