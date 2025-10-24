 Aller au contenu
Politique
Une loi spéciale pour les médecins

«C'était soit une loi imposée ou une entente imposée, elle est où la négo?»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 octobre 2025 07:21

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

La loi spéciale encadrant le nouveau mode de rémunération des médecins sera déposée vendredi matin et vraisemblablement adoptée samedi matin après un probable marathon de 24 heures.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau commenter le tout, vendredi matin, à l'émission Lagacé le matin.

«On m'a confirmé, du côté des omnipraticiens, qu'il y a eu des discussions hier avec le Conseil du trésor, puis on leur a rapidement dit: "Vous pouvez nous donner vos commentaires, mais il n'y aura pas de changement." Donc, c'était soit une loi imposée ou une entente imposée. Elle est où la négociation là dedans? Soyons sérieux. Et là, le premier ministre qui en rajoute une couche hier en évoquant finalement une espèce de forme de conscription des médecins.»

Jonathan Trudeau

«C'est un gouvernement qui, pendant la pandémie, a été habitué à gérer par décret. Je pense qu'ils y ont pris goût. Quand tu gères par décret, t'as pas à discuter. Puis là tu vois, c'est la loi spéciale. Regarde comment monsieur Legault est assez sensible à la critique...»

Patrick Lagacé

