Négos entre les médecins et le gouvernement

La probable imposition de la loi spéciale sur la rémunération des médecins a provoqué de vives réactions, notamment sur les réseaux sociaux, où l'opinion publique est «pas mal divisée» quant à cette mesure.

Le contenu partagé en ligne reflète un sentiment général de méfiance envers les acteurs impliqués. Une phrase du Parti québécois (PQ) résume bien l'impression générale: «La CAQ travaille pour des votes, les médecins travaillent pour eux-mêmes, et pas grand-monde qui travaille pour le patient, pour le public, dans tout ça».

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle commenter le tout, vendredi matin, à l'émission Lagacé le matin.