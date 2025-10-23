L'été prochain

Perry Giannis, l'organisateur de l’Expo Fest à Montréal, nous annonce la venue du lanceur gaucher Randy Johnson le 25 avril 2026, un événement marquant pour la communauté des anciens Expos.

Écoutez Perry Giannis parler de son festival caritatif en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés