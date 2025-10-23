L'été prochain

Perry Giannis, l'organisateur de l’Expo Fest à Montréal, nous annonce la venue du lanceur gaucher Randy Johnson le 25 avril 2026, un événement marquant pour la communauté des anciens Expos.
Écoutez Perry Giannis parler de son festival caritatif en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Randy Johnson sera à Montréal à l'été 2026;
- Le festival, qui a permis d'amasser 2,4 millions $, existe en raison du décès de la nièce de Perry, en 2015;
- Le favori de Perry: Bill Lee;
- On parle de la famille étendue des Guerrero;
- «Qui a tué les Expos ? » et le soutien de Pedro Martinez à un retour du baseball à Montréal.