Canadiens-Oilers

Les Canadiens affrontent les Oilers, à Edmonton, et le match signifie le retour au jeu de Kirby Dach.

Écoutez Martin McGuire, présent à Edmonton, mettre la table pour cette rencontre en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Le retour de Dach signifie que Joshua Roy se retrouvera dans les gradins.

