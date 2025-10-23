Canadiens-Oilers

Les Canadiens affrontent les Oilers, à Edmonton, et le match signifie le retour au jeu de Kirby Dach.
Écoutez Martin McGuire, présent à Edmonton, mettre la table pour cette rencontre en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Le retour de Dach signifie que Joshua Roy se retrouvera dans les gradins.
Les sujets discutés
- L'évolution de Nick Suzuki, saluée par Martin St-Louis, pour son jeu complet et inspirant;
- Connor McDavid et Leon Draisaitl devraient jouer sur le même trio face aux Canadiens;
- La formation albertaine connaît un début de saison mitigé (3 victoires, 3 défaites, 1 défaite en prolongation);
- Picard sera le gardien partant contre les Canadiens.