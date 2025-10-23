 Aller au contenu
Hockey
Canadiens-Oilers

McDavid et Draisaitl sur le même trio contre le Tricolore

par 98.5 Sports

le 23 octobre 2025 18:58

Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire / Cogeco Média

Les Canadiens affrontent les Oilers, à Edmonton, et le match signifie le retour au jeu de Kirby Dach.

Écoutez Martin McGuire, présent à Edmonton, mettre la table pour cette rencontre en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Le retour de Dach signifie que Joshua Roy se retrouvera dans les gradins.

Les sujets discutés

  • L'évolution de Nick Suzuki, saluée par Martin St-Louis, pour son jeu complet et inspirant;
  • Connor McDavid et Leon Draisaitl devraient jouer sur le même trio face aux Canadiens;
  • La formation albertaine connaît un début de saison mitigé (3 victoires, 3 défaites, 1 défaite en prolongation);
  • Picard sera le gardien partant contre les Canadiens.

