Après huit matchs de disputés, les Canadiens de Montréal ont amassé dix points et ils trônent au sommet de la section Atlantique.
Écoutez l'analyste des matchs du Tricolore au 98.5 FM, Dany Dubé commenter la situation au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les points soulignés par Dany Dubé
- «C'est une équipe qui n'est pas égoïste»
- «Martin St-Louis contrôle cette équipe»
- Quand les joueurs prennent la destinée de l'équipe entre leurs mains: «C'est une magie qui s'installe»
- «Notre premier trio, c'est le trio numéro un le plus complet de la ligue. Ils n'ont pas de défauts.»