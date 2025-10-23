Le film Délivrez moi de nulle part, qui retrace la création de l’album Nebraska de Bruce Springsteen, est maintenant au cinéma.
Écoutez Catherine Beauchamp aborder le sujet, jeudi, au micro de Philippe Cantin.
«C'est une histoire qui est vraiment bien racontée. C'est simple, on ne se prend pas la tête. Moi, je ne suis pas fan de Bruce Springsteen et j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu sur grand écran. Ça dure 2 h, pas trop de longueurs, et demain, il y a un coffret qui sort avec des pièces qu'on n'a jamais entendues.»