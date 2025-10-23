 Aller au contenu
Histoire dans le Journal de Montréal

Amoureux de son robot conversationnel : «C'est la nouvelle réalité»

le 23 octobre 2025 13:44

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Amoureux de son robot conversationnel : «C'est la nouvelle réalité»
100 millions de personnes dans le monde entretiennent des relations amicales ou amoureuses avec des agents conversationnels comme Réplika. / sdecoret / Adobe Stock

Un homme qui est tombé en amour avec son robot conversationnel s'est même marié avec lui, révèle jeudi un article du Journal de Montréal.

Écoutez Ravy Por, experte en intelligence artificielle et auteure du livre «Coder son destin», discuter de ce phénomène au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«C'est la nouvelle réalité. En fait, on vit dans une réalité qui est virtuelle, le monde virtuel et le monde physique. C'est rendu une normalité. Les gens en parlent comme si c'était un phénomène. Mais dans le monde, selon The Guardian, il y a plus que 100 millions de personnes sont présentement en relation amicale ou amoureuse avec un agent conversationnel.»

Ravy Por

