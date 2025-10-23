Les irréductibles Gaulois sont de retour dans une nouvelle bande dessinée, le 41e album des aventures d'Astérix et Obélix, intitulé Astérix en Lusitanie, lancé jeudi partout dans le monde.

La chroniqueuse culturelle Catherine Brisson s'est délectée de ces nouvelles péripéties, qui transportent nos amis au Portugal.

Écoutez Catherine Brisson aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Catherine Brisson souligne que cet opus est fidèle à l'esprit de la série, proposant une bonhomie typique des albums d'Astérix, tout en intégrant des références culturelles et des clins d'œil à l'actualité qui raviront les lecteurs de tous âges.