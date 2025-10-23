 Aller au contenu
Économie
Répercussion des tarifs de Donald Trump

Des centaines de mises à pied à l'usine Paccar de Sainte-Thérèse

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 octobre 2025 08:18

Avec

Patrick Lagacé
Des centaines de mises à pied à l'usine Paccar de Sainte-Thérèse
Des centaines de mises à pied à l'usine Paccar de Sainte-Thérèse / Christinne Muschi / La Presse Canadienne

L'onde de choc des tarifs de Donald Trump s'étend de l'Ontario au Québec, où l'usine d'assemblage de camions Paccar à Sainte-Thérèse subit une nouvelle vague de pertes d'emploi, alors que 300 travailleurs supplémentaires seront mis à pied d'ici décembre.

Écoutez le directeur exécutif adjoint du syndicat Unifor, Renaud Plante, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

La production de l'usine, qui était de 92 camions par jour en janvier 2024, chutera à 18 camions par jour, car la majorité de la production était destinée au marché américain.

M. Plante déplore le manque de réaction du gouvernement du Québec et des sociétés d'État. Il souligne que la solution réside dans la refonte des règles du plus bas soumissionnaire pour privilégier l'achat de camions produits localement par des entités comme Hydro-Québec, la SAAQ et les municipalités.

«Une réelle capacité d'impact rapide, c'est changer les règles du plus bas soumissionnaire qu'on a actuellement. Hydro-Québec, la SAAQ, les municipalités n'achètent pas de camions chez Paccar en ce moment. Ils achètent leurs camions aux États-Unis»

Renaud Plante

Le syndicat estime que, malgré les commentaires de la direction américaine de Paccar en faveur des tarifs douaniers, la direction locale à Sainte-Thérèse montre une réelle volonté de conserver et de faire grandir l'usine, qui possède la flexibilité nécessaire pour produire des camions aux spécifications des clients locaux.

