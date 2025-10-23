Répercussion des tarifs de Donald Trump

L'onde de choc des tarifs de Donald Trump s'étend de l'Ontario au Québec, où l'usine d'assemblage de camions Paccar à Sainte-Thérèse subit une nouvelle vague de pertes d'emploi, alors que 300 travailleurs supplémentaires seront mis à pied d'ici décembre.

Écoutez le directeur exécutif adjoint du syndicat Unifor, Renaud Plante, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

La production de l'usine, qui était de 92 camions par jour en janvier 2024, chutera à 18 camions par jour, car la majorité de la production était destinée au marché américain.

M. Plante déplore le manque de réaction du gouvernement du Québec et des sociétés d'État. Il souligne que la solution réside dans la refonte des règles du plus bas soumissionnaire pour privilégier l'achat de camions produits localement par des entités comme Hydro-Québec, la SAAQ et les municipalités.