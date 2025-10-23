Politique fédérale

Le budget fédéral du ministre des Finances, François-Philippe Champagne, attendu le 4 novembre, pourrait être l'élément déclencheur d'élections anticipées, selon l'analyste Dimitri Soudas.

Écoutez notre chroniqueur politique faire le point, jeudi, à Lagacé le matin.

M. Soudas interprète le discours de Mark Carney, qui reprend un «narratif de la campagne électorale» comme un signe que le Parti libéral serait «à l'aise avec des élections».

Les conditions politiques sont favorables aux libéraux: le NPD est sans chef et les troupes conservatrices connaissent des difficultés sur le terrain. De plus, le Bloc Québécois d'Yves-François Blanchet souhaiterait des élections avant octobre 2026 pour ne pas faire face à une menace référendaire au Québec.

Le budget pourrait être rejeté par les oppositions, car il annoncerait des investissements majeurs tout en promettant des coupures de 15 % sur trois ans dans les dépenses opérationnelles du gouvernement.

Concernant une entente commerciale avec les États-Unis sur les tarifs, M. Soudas n'y croit pas