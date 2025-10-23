Le président de la FMSQ en furie

Le torchon brûle entre le gouvernement du Québec et la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ).
Le président de la FMSQ, le Dr Vincent Oliva, n'a pas mâché ses mots au micro de Patrick Lagacé, qualifiant l'approche de Québec d'«insulte» et de «cracher au visage des médecins spécialistes» avec le projet de loi 106, qui lierait les objectifs de performance à la rémunération, ainsi que la menace de déposer une loi spéciale pour imposer les conditions de pratique et interdire les moyens de pression.
Le Dr Oliva dénonce que le gouvernement n'a jamais eu l'intention de négocier.
Écoutez le Dr Vincent Oliva aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Ce que Monsieur Legault a fait hier [avec la menace de loi spéciale], c'est qu'il a craché en plein visage des médecins spécialistes [...] On vous gèle, on vous coupe, puis travaillez, puis fermez votre gueule».
Le Dr Oliva reconnaît que les médecins sont bien payés, mais insiste sur la valeur de leur expertise et le fait que le système de santé est en déroute à cause d'une mauvaise organisation, pas des médecins.
Il explique que la menace de loi spéciale et le gel de rémunération démotivent les médecins qui quittent déjà l'enseignement et les activités médico-administratives.
Le risque est que plusieurs aillent pratiquer dans d'autres provinces ou pays, prennent leur retraite de façon hâtive ou se désaffilie pour pratiquer strictement au privé.