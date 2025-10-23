Le président de la FMSQ en furie

Le torchon brûle entre le gouvernement du Québec et la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ).

Le président de la FMSQ, le Dr Vincent Oliva, n'a pas mâché ses mots au micro de Patrick Lagacé, qualifiant l'approche de Québec d'«insulte» et de «cracher au visage des médecins spécialistes» avec le projet de loi 106, qui lierait les objectifs de performance à la rémunération, ainsi que la menace de déposer une loi spéciale pour imposer les conditions de pratique et interdire les moyens de pression.

Le Dr Oliva dénonce que le gouvernement n'a jamais eu l'intention de négocier.

Écoutez le Dr Vincent Oliva aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.