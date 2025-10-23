 Aller au contenu
Loi spéciale pour les médecins, mises à pied chez Paccar et grèves à la STM

le 23 octobre 2025

Loi spéciale pour les médecins, mises à pied chez Paccar et grèves à la STM
À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, jeudi matin, Patrick Lagacé aborde l'annonce du premier ministre François Legault qui imposera une loi spéciale sur la rémunération des médecins qui permettra de lier des objectifs de performance à leur chèque de paie.

Cette loi spéciale se veut une réponse définitive du premier ministre envers les médecins et leurs moyens de pression.

Cette annonce survient alors que les médecins refusent de superviser les stages des externes.

Le premier ministre a annoncé mercredi soir que le gouvernement déposera un projet de loi spéciale vendredi à moins qu'une entente n'intervienne d'ici là.

Parallèlement, la compagnie américaine Paccar a annoncé la perte de 300 emplois à son usine de Sainte-Thérèse, qui fabrique des camions lourds pour le marché américain.

L'industrie automobile canadienne est fragilisée par les tarifs de Donald Trump, qui exige que la production revienne aux États-Unis, ce qui a déjà poussé Stellantis et GM à déménager une partie de leur production au sud de la frontière.

Il explique que les bons résultats trimestriels de Paccar aux États-Unis montrent que l'impact du protectionnisme est bien réel.

Autres sujets traités:

  • Ottawa doit présenter un budget au début du mois de novembre;
  • Il faudra 18 mois pour armer les 300 contrôleurs routiers du Québec;
  • Grèves à la STM: les chauffeurs d'autobus et de métro annoncent des grèves tout le mois de novembre;
  • Maladie de Lou Gehrig: un «hasard» en Estrie;
  • Islam et laïcité: le hijab n'est pas un problème, selon le Conseil national des musulmans canadiens.

