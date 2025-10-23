 Aller au contenu
Hockey
Contre les Flames

Victoire des Canadiens à Calgary après un superbe jeu d'Ivan Demidov

par 98.5

0:00
4:47

Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 octobre 2025 05:51

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Victoire des Canadiens à Calgary après un superbe jeu d'Ivan Demidov
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Canadiens ont vaincu les Flames, mercredi soir, à Calgary par la marque de 2 à 1.

La victoire a été acquise en prolongation après un superbe jeu d'Ivan Demidov qui a permis à Mike Matheson d'inscrire le but gagnant.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Zachary Bolduc avait compté le premier but de Montréal en fin de première période.

Le gardien Jakub Dobes a réalisé 36 arrêts et le Tricolore affrontera maintenant les Oilers à Edmonton jeudi soir.

Autre sujet traité:

  • Félix Auger-Aliassime a battu Gabriel Diallo au tournoi ATP de Bâle;
  • Début de saison intéressant pour les Raptors dans la NBA.

Vous aimerez aussi

«Nick voulait aller chercher le match» -Martin St-Louis
Le hockey des Canadiens
«Nick voulait aller chercher le match» -Martin St-Louis
0:00
7:03
Jonathan Huberdeau veut plus, que jamais, être un joueur complet
Le hockey des Canadiens
Jonathan Huberdeau veut plus, que jamais, être un joueur complet
0:00
4:06

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Négos avec les médecins: le premier ministre met une date pour sa loi spéciale
Rattrapage
Malgré la démobilisation des médecins
Négos avec les médecins: le premier ministre met une date pour sa loi spéciale
Scandale à Repentigny: un doigt d'honneur en plein débat
Rattrapage
Politique municipale
Scandale à Repentigny: un doigt d'honneur en plein débat
Spécial «sous-marin» | L'énigme du jeudi 23 octobre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «sous-marin» | L'énigme du jeudi 23 octobre
Bruce Springsteen: un film sur l'album Nebraska et le côté sombre du «Boss»
Rattrapage
Deliver Me From Nowhere
Bruce Springsteen: un film sur l'album Nebraska et le côté sombre du «Boss»
Loi spéciale pour les médecins, mises à pied chez Paccar et grèves à la STM
Rattrapage
Tour d'horizon de l'actualité
Loi spéciale pour les médecins, mises à pied chez Paccar et grèves à la STM
Le promoteur immobilier Jean-François Malo fuit la justice
Rattrapage
Depuis près d’une dizaine de jours
Le promoteur immobilier Jean-François Malo fuit la justice
Nouveau livre sur Beau Dommage: «On voit tout le filet social de ces années-là»
Rattrapage
De nombreux détails sur le groupe
Nouveau livre sur Beau Dommage: «On voit tout le filet social de ces années-là»
Prolongement du boulevard Cavendish: «On va vraiment faire ça?
Rattrapage
Promesse de Soraya Martinez Ferrada
Prolongement du boulevard Cavendish: «On va vraiment faire ça?
«C'est pas parce que c'est marqué OBNL dans ta face que t'es généreux»
Rattrapage
Les demandes excessives de certains groupes
«C'est pas parce que c'est marqué OBNL dans ta face que t'es généreux»
Chandail des Nordiques: «Ça me laisse complètement indifférent»
Rattrapage
L'Avalanche va le porter à sept reprises
Chandail des Nordiques: «Ça me laisse complètement indifférent»
«Un impact extrêmement positif» pour le Club 300 Bowling cosmique de Longueuil
Rattrapage
Bien utiliser les réseaux sociaux
«Un impact extrêmement positif» pour le Club 300 Bowling cosmique de Longueuil
Déjà quelques noms dévoilés pour le Festival de jazz de Montréal
Rattrapage
Têtes d'affiche en 2026
Déjà quelques noms dévoilés pour le Festival de jazz de Montréal
102 km sur un tapis roulant: «Ça s'est vraiment juste trop bien déroulé»
Rattrapage
Sur une période de 12 heures
102 km sur un tapis roulant: «Ça s'est vraiment juste trop bien déroulé»
Vol au Louvre: «Ils sont déçus que ça n'ait pas plus de panache»
Rattrapage
Réactions en France
Vol au Louvre: «Ils sont déçus que ça n'ait pas plus de panache»