Contre les Flames

Les Canadiens ont vaincu les Flames, mercredi soir, à Calgary par la marque de 2 à 1.

La victoire a été acquise en prolongation après un superbe jeu d'Ivan Demidov qui a permis à Mike Matheson d'inscrire le but gagnant.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Zachary Bolduc avait compté le premier but de Montréal en fin de première période.

Le gardien Jakub Dobes a réalisé 36 arrêts et le Tricolore affrontera maintenant les Oilers à Edmonton jeudi soir.

Autre sujet traité: