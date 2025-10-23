Contre les Flames

Les Canadiens ont vaincu les Flames, mercredi soir, à Calgary par la marque de 2 à 1.
La victoire a été acquise en prolongation après un superbe jeu d'Ivan Demidov qui a permis à Mike Matheson d'inscrire le but gagnant.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Zachary Bolduc avait compté le premier but de Montréal en fin de première période.
Le gardien Jakub Dobes a réalisé 36 arrêts et le Tricolore affrontera maintenant les Oilers à Edmonton jeudi soir.
Autre sujet traité:
- Félix Auger-Aliassime a battu Gabriel Diallo au tournoi ATP de Bâle;
- Début de saison intéressant pour les Raptors dans la NBA.