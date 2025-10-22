Les Blue Jays à la Série mondiale

Les Blue Jays de Toronto vont affronter les Dodgers de Los Angeles, vendredi soir, dans la Ville-Reine, en ouverture de la Série mondiale.
Écoutez Jeremy Filosa, qui sera sur place pour Cogeco Media, en discuter avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Bo Bichette sera de retour dans la formation des Blue Jays;
- Des options défensives impliquant Andrés Jiménez et George Springer;
- Des défis logistiques liés à l’achat de billets d’avion, avec une hausse des prix après la qualification des Blue Jays;
- La rotation des lanceurs en présence;
- Le bilan de saison du CF Montréal, où Marco Donadel prépare une reconstruction à long terme.