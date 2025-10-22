 Aller au contenu
Samuel Montembeault contre les Oilers

«On va donner le match contre la meilleure équipe (Oilers) à notre numéro un»

le 22 octobre 2025 20:08

Mario Langlois
Qui a pris la décision de faire jouer Jakub Dobes contre les Flames de Calgary, ce soir?

Écoutez Arpon Basu, de The Athletic, en discuter avec l'animateur Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

La situation des gardiens des Canadiens

«Je pense que c'est quand même une reconnaissance. Notre gardien qui est le gardien numéro un du Canadien, c'est Montembeault. On va donner le match contre la meilleure équipe (les Oilers) à notre numéro un. C'est un peu comme ça que je vois ça», dit Basu.

Autre sujet discuté

Un sondage de The Athletic met en avant le respect accru envers la direction du Canadien, notamment Jeff Gorton et Kent Hughes, pour la reconstruction rapide et efficace de l’équipe et la gestion des contrats des jeunes joueurs.

