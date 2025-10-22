 Aller au contenu
Hockey
Le hockey des Canadiens

Les Canadiens face à une équipe désespérée

par 98.5 Sports

0:00
9:45

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 22 octobre 2025 19:04

Avec

Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal amorcent un périple de quatre rencontres dans l'ouest, mercredi soir, à Calgary.

Écoutez Martin McGuire, qui est en Alberta, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Ça jase des Canadiens à Calgary. Les Flames ont sorti les violons;
  • Le défenseur Alexandre Carrier estime que les Flames vont jouer de façon désespérée;
  • Le jeune gardien Dustin Wolf manque encore d’expérience;
  • La construction d’un nouvel amphithéâtre à Calgary est amorcée, mais il ne sera pas prêt avant quatre ans;
  • La difficulté pour les équipes canadiennes - hormis Toronto -, d’attirer des joueurs autonomes;
  • Dix gardiens numéro 1 dans la LNH qui ont un pourcentage d'efficacité inférieur à .895 et une mba supérieure à 2,50.

Parce que vous voulez tout savoir!

