Le hockey des Canadiens

Les Canadiens de Montréal amorcent un périple de quatre rencontres dans l'ouest, mercredi soir, à Calgary.
Écoutez Martin McGuire, qui est en Alberta, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Ça jase des Canadiens à Calgary. Les Flames ont sorti les violons;
- Le défenseur Alexandre Carrier estime que les Flames vont jouer de façon désespérée;
- Le jeune gardien Dustin Wolf manque encore d’expérience;
- La construction d’un nouvel amphithéâtre à Calgary est amorcée, mais il ne sera pas prêt avant quatre ans;
- La difficulté pour les équipes canadiennes - hormis Toronto -, d’attirer des joueurs autonomes;
- Dix gardiens numéro 1 dans la LNH qui ont un pourcentage d'efficacité inférieur à .895 et une mba supérieure à 2,50.