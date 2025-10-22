Les tarifs de Trump font une autre victime

Les tarifs douaniers de Donald Trump font une autre victime: Paccar, le constructeur de camions situé à Sainte-Thérèse, freine sa production et met 300 personnes à pied.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert commenter cette nouvelle avec Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.
Les sujets discutés
- Les tarifs douaniers du président américain Donald Trump mènent à la suppression de 300 postes chez Paccar, à Sainte-Thérèse, conséquence directe des droits de douane de 25 %;
- Les enjeux de l’achat local et les barrières interprovinciales;
- Evol, organisme soutenant l’entrepreneuriat féminin et minoritaire au Québec avec 63 millions $ investis et un modèle axé sur le développement durable célèbre ses 30 ans.